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أرتيتا: رفضنا بيع سميث رو لأستون فيلا

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الإنجليزي الشاب

أرتيتا: رفضنا بيع سميث رو لأستون فيلا

لندن - رويترز

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أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أن ناديه لم يكن يرغب في بيع لاعب وسطه الإنجليزي الشاب إميل سميث رو إلى أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وجاءت تصريحات أرتيتا ردا على تقارير إعلامية تحدثت عن سعي أستون فيلا للتعاقد مع سميث رو (20 عاما) بعد نهاية الموسم الماضي ورفض النادي اللندني عرضين من فيلا.

وفي يوليو الماضي وضع اللاعب الشاب حدا لكل التكهنات والتوقعات التي أحاطت بمستقبله عندما ارتبط بعقد طويل الأمد مع أرسنال.

وتخرج سميث رو من أكاديمية أرسنال بعد انضمامه للنادي في التاسعة من العمر وأصبح ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب أرتيتا في الموسم الماضي وأحرز ثلاثة أهداف في 30 مباراة في الدوري إلى جانب المساهمة في تهيئة خمس فرص للتهديف.

وقال أرتيتا للصحفيين قبل مباراة فريقه أمام ضيفه أستون فيلا في وقت لاحق من اليوم الجمعة "بعد الاتصالات بين الناديين أوضحنا أن أميل ليس للبيع. لأنه جزء هام من خطة المستقبل الخاصة بنا، إنه سعيد حيث يتواجد وأنا سعيد جدا بوجوده معنا".

ويحتل أرسنال المركز 12 بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة من ثماني مباريات ويتقدم بنقطة واحدة على أستون فيلا الذي يليه مباشرة.

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