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صلاح يتحدث بـ "غموض" عن مستقبله مع ليفربول

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الهداف المصري

صلاح يتحدث بـ "غموض" عن مستقبله مع ليفربول

ليفربول - رويترز

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قال الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، إنه يرغب في الاستمرار مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى اعتزاله لكن مستقبله في ملعب آنفيلد ليس بيده.

ويرتبط صلاح، الذي يتقاسم هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم بسبعة أهداف، بعقد مع ليفربول حتى يونيو 2023.

وقال صلاح البالغ عمره 29 عاما لشبكة سكاي سبورتس "أود البقاء حتى اليوم الأخير من مسيرتي الكروية لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك. الأمر ليس بيدي. يعتمد الأمر على ما يريده النادي، وليس علي. في الوقت الحالي لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب ضد ليفربول على الإطلاق. سيصيبني هذا بالحزن. الأمر صعب، لا أريد التحدث عنه، لكنه سيجعلني حزينا للغاي.. دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل".

وسيحل ليفربول، صاحب المركز الثاني بفارق نقطة عن تشيلسي المتصدر، يوم الأحد ضيفا على مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز السادس ويتأخر بأربع نقاط خلف غريمه ليفربول بعد ثماني مباريات.

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