مورينيو بعد الخسارة بسداسية للمرة الأولى في تاريخه: أتحمل المسؤولية

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، خيبة أمله من الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق على يد بودو غليمت النرويجي 1 - 6، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة من دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، أنه للمرة الأولى يتلقى فريق يدربه مورينيو ستة أهداف أو أكثر في مباراة واحدة، وذلك مع وصول المدرب البرتغالي للمباراة رقم 1008 في مسيرته.

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وقال مورينيو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أنا من قرر اللعب بذلك التشكيل، لذلك أنا الذي أتحمل المسؤولية".

وأضاف: "لقد فعلت ذلك بنوايا طيبة، وذلك من أجل منح الفرص لأولئك الذين عملوا بجد وكذلك للمداورة في الفريق الذي خاض المباراة على أرضية ملعب مغطى بالنجيل الصناعي وفي طقس بارد".

وتابع مورينيو: "ببساطة ،لقد خسرنا ضد فريق لعب بشكل أفضل منا اليوم".

وتجمد رصيد روما عند ست نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق نقطة واحدة خلف بودو غليمت المتصدر، في المجموعة التي تضم أيضا سيسكا صوفيا البلغاري وزوريا لوجانسك الأوكراني.