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أضواء الكلاسيكو تنتقل من ميسي ورونالدو إلى فاتي وفينيسيوس

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فاتي فينيسيوس
أنسو فاتي وفينيسيوس جونيور

أضواء الكلاسيكو تنتقل من ميسي ورونالدو إلى فاتي وفينيسيوس

برشلونة - فرانس برس

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تفصل فجوة بين أجيال برشلونة وريال مدريد، فمن جيرارد بيكيه والفرنسي كريم بنزيمة إلى أنسو فاتي والبرازيلي فينيسيوس جونيور عندما يلتقي الفريقان الأحد على ملعب "كامب نو" في كلاسيكو بين الحاضر والمستقبل ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني، ما يرمز إلى النهضة التي بدأتها كرة القدم الإسبانية بعد عهد الارجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

فمن ناحية، هناك فاتي، بيدري، خافي، ميغيل غوتييريز، فينيسيوس، البرازيلي رودريغو، إيريك غارسيا، الأميركي سيرجينيو ديست، جميعهم تحت سن الـ21. ومن ناحية أخرى، بنزيمة، بيكيه، الكرواتي لوكا مودريتش، الألماني توني كروس، البرازيلي مارسيلو، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الذين تجاوزوا الثلاثين من العمر.

عشر سنوات تفصل بين هذين الجيلين من نجوم "لا ليغا"، أحدهما استمتع وشارك في العصر الذهبي لأفضل لاعبَين في السنوات الخمس عشرة الاخيرة رونالدو وميسي، أما الآخر لديه صفحة من التاريخ يكتبها بنفسه.


في الكلاسيكو الأول في غياب ميسي ورونالدو، سيكون الأمر متروكًا للشباب أمثال فاتي الذي مدد هذا الأسبوع عقده مع برشلونة حتى عام 2027 وفينيسيوس جونيور الذي سجل ثنائية رائعة في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، لخطف الأضواء.

اتخذ برشلونة الغارق في صعوبات مالية خيارًا استراتيجيًا للتكثيف في إيجاد المواهب في أكاديميته "لا ماسيا"، لمحاولة العودة إلى القمة محليًا وأوروبيًا، إذ أصبح النادي الكتالوني أحد أصغر الفرق في إسبانيا، حيث يبلغ متوسط أعمار لاعبيه 25.4 عامًا، أي ما يقرب من عامين أصغر من ريال مدريد. خمسة لاعبين من التشكيلة الاساسية التي يعتمد عليها المدرب الهولندي رونالد كومان تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أقل: فاتي، غافي، ديست، غارسيا وبيدري المصاب في فخذه اليسرى والذي من غير المتوقع أن يبدأ الأحد.


ومن جانب "القلعة البيضاء"، لا يزال الحرس القديم من أبرز أعمدتها مع تواجد أفضل لاعبي خط الوسط مودريتش، كروس والبرازيلي كاسيميرو، إضافة إلى المتوهج هذا الموسم المهاجم بنزيمة.

لكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وقبله الفرنسي زين الدين زيدان، منحا الشباب مراكز رئيسية في الفريق. وقال الإيطالي إنه "فوجئ" في بداية الموسم بجودة المواهب الشابة في ريال مدريد، مضيفًا أنه يتحدث "كل يوم تقريبًا" مع راؤول غونزاليس مدرب الفريق الرديف.

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