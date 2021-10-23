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أنشيلوتي عن برشلونة: مواجهة "أسد" تعتقده "قطة"

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أنشيلوتي
أنشيلوتي في مباراة سابقة أمام برشلونة إبان فترته السابقة مع ريال مدريد

أنشيلوتي عن برشلونة: مواجهة "أسد" تعتقده "قطة"

مدريد - فرانس برس

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أقرّ الإيطالي كارلو أنشيلوتي بـ"خوف إيجابي" عشية لقاء "الكلاسيكو" بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد يوم الأحد في قمة المرحلة العاشرة في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال المدرب الإيطالي: هناك قلق، هذا طبيعي. وحتى الخوف أحياناً. ولكن هذه مشاعر إيجابية. إذا لم تكن خائفاً، فستواجه أسداً تعتقد أنه قطة. يمكن أن يكون الخوف إيجابياً. لدي فريق يمتلك صفات بدنية وفنية عالية، ولكن قبل كل شيء ذهنية حاضرة.

ولفت أنشيلوتي إلى أن البلجيكي إدين هازارد وداني كارفاخال شاركا في تدريبات الفريق السبت وهما جاهزان لخوض الكلاسيكو، الأول بين الفريقين منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي عن الدوري الإسباني.

وأردف أنشيلوتي: من دون ميسي ورونالدو، المشاعر هي نفسها، لا شيء تغير. لا يجب أن نفكر في الأفراد بل بالفريق.

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