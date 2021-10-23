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ديبالا جاهز لخوض قمة يوفنتوس وإنتر

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ديبالا يوفنتوس إنتر
ديبالا في مباراة سابقة بين الفريقين

ديبالا جاهز لخوض قمة يوفنتوس وإنتر

تورينو - فرانس برس

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أعلن مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري السبت، أن لاعبه الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا عاد إلى التشكيلة بعد تعافيه من إصابة في الفخذ، وبالتالي فهو جاهز لقمة المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم ضد غريمه إنتر ميلان حامل اللقب الأحد.

وقال أليغري في مؤتمر صحافي قبل المباراة: ديبالا متاح، إنه يؤدي بشكل جيد، وقد أجرى حصتين تدريبيتين مع الفريق، لذا فهو جاهز.

وكان الأرجنتيني غائبا منذ تعرضه لإصابة عضلية خلال فوز فريق "السيدة العجوز" على سمبدوريا (3-2) في المرحلة السادسة في 26 سبتمبر الماضي.

ولم يكشف أليغري عما إذا كان ديبالا سيبدأ أساسيا ضد إنتر ميلان، لكن عودته تشكل دعما أساسيا لخط هجوم الفريق الذي يسعى إلى مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الخامس تواليا بعد البداية المخيبة للموسم والفشل في الانتصار في المباريات الأربع الأولى.

ويحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 14 نقطة بفارق 10 نقاط خلف نابولي المتصدر وثلاث نقاط خلف إنتر ميلان الثالث.

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