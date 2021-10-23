رونالدو: مانشستر يونايتد بحاجة إلى الوقت

أكد كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد أن لاعبي فريقه يحتاجون إلى الوقت للتأقلم والانسجام، وحث الفريق على التعافي من البداية المهتزة للموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعاقد يونايتد مع لاعبين مثل رونالدو والجناح جيدون سانشو والمدافع رفائيل فاران هذا الصيف، لكنه بدأ بشكل متوسط ويحتل المركز السادس في الدوري برصيد 14 نقطة من ثماني مباريات.

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وأبلغ رونالدو شبكة "سكاي سبورتس": التأقلم يحتاج إلى وقت، وكذلك أسلوب لعبنا، لكن أعتقد خطوة بخطوة يجب أن نضع في ذهننا أن كل شيء ممكن، أنا لا أتحدث عن الجانب الفردي لكني أضع مكانة الفريق في المركز الأول. أعتقد أنه لا يزال من الممكن الفوز بأشياء جماعية، بينما يكون من الأسهل الفوز بألقاب فردية.

وبدأ رونالدو فترته الثانية مع يونايتد بقوة وسجل ستة أهداف في كل المسابقات حتى الآن، وطلب اللاعب البرتغالي البالغ عمره 36 عاما من زملائه "التضحية" من أجل الفريق.

وأضاف: كل شخص يجب أن يدرك دوره. أعرف دوري في الفريق وفي النادي. دوري هو تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق بخبرتي، وكيفية التعامل مع المباراة.

وتابع: إذا كان تفكير كل شخص يتعلق بالتضحية، أعتقد أننا سنصبح فريقا أفضل. نملك مجموعة من المشجعين الرائعين خلفنا، ونملك ملعبا رائعا، وفريقا رائعا، لذا يجب علينا مواصلة العمل.

وسيلعب يونايتد ضد غريمه ليفربول في الدوري يوم الأحد.