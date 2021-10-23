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سيتي يواصل ملاحقة تشيلسي برباعية برايتون

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فرحة هدف محرز

سيتي يواصل ملاحقة تشيلسي برباعية برايتون

لندن - د ب أ

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واصل مانشستر سيتي انطلاقته الجيدة في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، وحقق فوزا ثمينا ومستحقا 4 - 1 على مضيفه برايتون، اليوم السبت، في المرحلة التاسعة من المسابقة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطتين فقط خلف المتصدر تشيلسي وبفارق نقطتين أمام ليفربول الذي يلتقي مانشستر يونايتد يوم الأحد في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

وتجمد رصيد برايتون عند 15 نقطة لكنه ظل في المركز الرابع مؤقتا بفارق الأهداف فقط أمام توتنهام علما أنه مني اليوم بالهزيمة الثانية له في تسع مباريات خاضها بالمسابقة كما جاءت الهزيمة اليوم بعد ثلاثة تعادلات متتالية للفريق بالمسابقة.

وحسم مانشستر سيتي المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثية نظيفة سجلها إلكي غندوغان في الدقيقة 13 وفيل فودين في الدقيقتين 28 و31 فيما سجل البديل أليكسيس ماكاليستر هدف حفظ ماء الوجه لبرايتون في الدقيقة 81 قبل أن يحرز البديل رياض محرز هدف مانشستر سيتي الرابع في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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