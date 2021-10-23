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فالنسيا يفلت من الهزيمة أمام ريال مايوركا

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فالنسيا يفلت من الهزيمة أمام ريال مايوركا

فالنسيا - د ب أ

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أفلت فالنسيا من الهزيمة على ملعبه أمام ريال مايوركا، وتعادل معه 2 - 2 يوم السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء هدفا التقدم لريال مايوركا خلال الشوط الأول للمباراة وسجلهما أنخيل لويس رودريغيز ومختار دياخابي لاعب فالنسيا بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقتين 32 و38.

وشهد الشوط الثاني طرد لي كانغ من صفوف ريال مايوركا في الدقيقة 55 لحصوله على الإنذار الثاني.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة، أدرك فالنسيا التعادل بهدفين سجلهما غونزالو غيديس وخوسي لويس غايا.

ورفع ريال مايوركا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر مقابل 13 نقطة لفالنسيا في المركز العاشر.

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