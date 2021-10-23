كومان يطالب برشلونة بالفوز في الكلاسيكو لإسعاد الجماهير

طالب رونالد كومان مدرب برشلونة فريقه بالتحلي بالشجاعة وتحقيق الفوز على ضيفه ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد، كما طالب الجمهور بالوقوف خلف الفريق الذي قدم بداية دون المستوى هذا الموسم.

وستقام القمة بين الغريمين الكبيرين في ملعب كامب نو في برشلونة وسط حضور جماهيري كامل (99 ألف مشجع) بعد إلغاء القيود الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

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ويدرك كومان الذي فاز فريقه في أربع من ثماني مباريات خاضها في الدوري المحلي هذا الموسم جيدا حجم المزية التي يتمتع بها برشلونة في اللعب على أرضه وسط حضور جماهيري كامل في مواجهة الغريم الأكبر.

وقال كومان في مؤتمر صحفي يوم السبت: انتصرنا في مباراتين متتاليتين والأجواء أفضل كثيرا. لذا فنحن بحاجة لدعم جمهورنا الأحد في مواجهة ريال مدريد. نحتاج لحضور جماهري كامل وعلينا إسعاد جماهيرنا.

وأضاف المدرب الهولندي قوله: حن في غاية الحماس ونتطلع للقاء الأحد وأبلغت اللاعبين بضرورة الاستمتاع بالأجواء في كامب نو. لا توجد ضغوط إضافية وعلينا الانطلاق وعدم الخوف.

ولا يرى كومان فارقا كبيرا بين فريقه وريال مدريد رغم الانتقادات التي وجهت إلى فريقه خلال الموسم الحالي بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان جريزمان مع تراجع نتائج الفريق في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وقال كومان عن ذلك: من جانبنا لا نشعر بأي خوف. أعتقد أن الفريقين يملكان خليطا جيدا من الشباب والخبرة. ونحن أفضل في الاستحواذ على الكرة وهم في منتهي الخطورة في الهجمات المرتدة.

وأردف المدرب قائلا : علينا الانتباه لسرعتهم عند استحواذهم على الكرة وعلينا أن نكون فاعلين عند الحصول على فرصة للتهديف. في مباراة من هذا القبيل لا يتعين إهدار أي فرصة.

وأكد كومان أن جوردي ألبا شارك بصورة كاملة في تدريبات الفريق الأخيرة وسيكون جاهزا لخوض المواجهة بعد تعرضه لإصابة في الكاحل في المواجهة مع دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.