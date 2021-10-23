لاعب منتخب ألمانيا يقدم مساعدات للاجئين أفغان

أعلن نديم أميري، لاعب نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، تقديمه مساعدات للاجئين قادمين من أفغانستان التي تنحدر منها أصوله.

وفي مقابلة مع محطة "سكاي" قال لاعب المنتخب الألماني عن الوضع في أفغانستان: إنه وضع صعب يثير قلقي وقلق عائلتي بشدة، فلا أحد يعرف بالضبط ما الذي ينتظره فعليا.

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وتابع أميري: اتضح خلال مقابلاتنا إلى أي مدى يشعر الناس على نحو لا يمكن تصديقه بالامتنان لمساعدة ألمانيا لهم ولإيوائهم هنا في ظل وضع حياتي صعب، إنها لحظات جميلة ولاسيما عندما تشاهد الأطفال وقد تمكنوا أخيرا من النوم في هدوء مرة أخرى لأنهم ببساطة في أمان هنا.

وزار أميري زار نزلاً للاجئين غالبيتهم من العائلات الأفغانية في مدينة شتوتغارت أوائل الشهر الماضي، إذ وجه دعوات لحضور مباراة المنتخب الألماني أمام أرمينيا.