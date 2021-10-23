مدرب إنتر يطالب بنسيان خسارة لاتسيو والفوز على يوفنتوس

أكد سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان أنه يريد من فريقه تطوير مستواه وعدم الحصول على النقاط الثلاث فقط عند استضافة يوفنتوس باستاد سان سيرو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم غدا الأحد حيث سيسعى الفريق للرد على خسارته أمام لاتسيو الأسبوع الماضي.

وتلقى إنتر أول خسارة في الدوري في الملعب الأولمبي بالعاصمة السبت الماضي رغم تقدمه لأغلب فترات المباراة.

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ورد بطل إيطاليا بالفوز على شيريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا لكن إنزاجي يريد المزيد من فريقه ضد يوفنتوس.

وأبلغ إنزاغي مؤتمرا صحافيا "إنها مباراة مهمة وتمثل أكثر من ثلاث نقاط. بعد الهزيمة أمام لاتسيو تحدثنا عن مستوانا والأخطاء التي ارتكبها الفريق. لاتسيو كان أكثر تنظيما ويملك لاعبين سريعين ولدينا فرصة أخرى للرد في الغد".

وأضاف "التطور جيد لكننا تراجعنا قليلا رغم إدراكنا أننا نقدم أداء جيدا. سنحاول التطور كفريق".

ويدخل يوفنتوس المباراة بعد تحقيق ستة انتصارات متتالية بجميع المسابقات وشدد إنزاغي على أن فريقه يجب عليه الحذر من انتفاضة فريق المدرب ماسيميليانو أليغري.

وأضاف إنزاغي "يوفنتوس هو غريمنا التاريخي. يجب أن نجعل المباراة تسير في صالحنا. تعافى كل لاعبي يوفنتوس (من الإصابة). يوفنتوس حقق بعض النتائج الجيدة لذا يجب علينا الحذر".

وتابع "إنها مباراة مهمة بين فريقين قويين. الجماهير ستكون بجانبنا. يجب أن نقدم أداء رائعا".