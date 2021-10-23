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مدرب نيوكاسل المؤقت يتمنى أن تتكرر حقبة كيغان

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جونز المدرب الحالي إلى جانب السابق ستيف بروس

مدرب نيوكاسل المؤقت يتمنى أن تتكرر حقبة كيغان

نيوكاسل - رويترز

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قال غريم جونز المدرب المؤقت لنيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، إنه سيقود الفريق في المباراتين المقبلتين أمام كريستال بالاس وتشيلسي.

وتولى جونز، الذي كان مساعدا للمدرب، المسؤولية في نادي طفولته عقب إقالة المدرب ستيف بروس في وقت سابق من الأسبوع الحالي بقرار من الملاك الجدد للنادي، حيث يسعون للتعاقد مع مدرب جديد بشكل دائم.

ويحتل نيوكاسل المركز 19 في الدوري ولم يحقق أي انتصار هذا الموسم، وسيلعب خارج أرضه أمام بالاس يوم السبت قبل استضافة تشيلسي متصدر الدوري الأسبوع المقبل.

وقال جونز للصحفيين "تحدثت مع ملاك النادي صباح الأربعاء. طلبوا مني قيادة الفريق في المباراتين المقبلتين بشكل مؤقت. أركز بشدة على إعداد الفريق ليكون تنافسيا بقدر المستطاع في المباراتين المقبلتين. في البداية كنت مستاء، كانت لدي علاقة عمل رائعة مع ستيف، إنه شخص جيد. ندرك سرعة كرة القدم، لذلك سرعان ما تغير تركيزنا من حيث الإيجابية وإعداد الفريق فنيا".

وقال جونز إن استحواذ كونسورتيوم يقوده صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 80 بالمئة بدل الأجواء حول نيوكاسل، وأنعش الآمال في إمكانية تكرار حقبة كيفن كيغان في تسعينات القرن الماضي عندما كان الفريق منافسا حقيقيا على اللقب.

وأضاف جونز "الاستحواذ يمنحك فرصة. إذا كنت ستفوز بألقاب على المدى البعيد فأنت بحاجة لأفضل اللاعبين والمال فقط هو الذي يشتري لك ذلك. طموحي تقديم أقصى ما أستطيع للنادي. متحمس لهذه المهمة أكثر من أي وقت مضى. كنت أذهب مع والدي وعمري أربعة أعوام لمشاهدة مباريات هذا النادي".

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