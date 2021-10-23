نيوكاسل يتعادل مع كرستال بالاس بصعوبة

سجل كالم ويلسون هدفا ثمينا في مرمى كرستال بالاس المضيف ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لينتهي اللقاء بالتعادل.

وحقق نيوكاسل تعادلا ثمينا أمام كرستال بالاس في طريقه للابتعاد عن مناطق الهبوط في أولى مبارياته بعد إقالة مدربه ستيف بروس، وإشراف غريم جونز مساعده السابق اللقاء.

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وتقدم كرستال بالاس المضيف بهدف كريستيان بنتيكي عند الدقيةق 56 قبل أن يسجل كالم ويلسون هدف التعادل في الدقيقة 65.

ويقع كرستال بالاس في المرتبة الخامسة عشرة برصيد 9 نقاط، بينما نيوكاسل في المركز التاسع عشر وبحوزته 4 نقاط.

واكتسح فريق واتفورد مضيفه إيفرتون بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة حُسمت نتيجتها في الدقائق العشر الأخيرة.

وافتتح توم دايفيس التسجيل لإيفرتون في الدقيقة الثالثة، بعد عرضية من ديماراي غراي من الجهة اليسرى.

وبعد عشر دقائق، أدرك النرويجي جوشوا كينغ التعادل لواتفورد (13) عندما تابع كرة داخل منطقة الجزاء، ولجأ الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) للتأكد من صحته بعدما رفع حكم الخط راية التسلل.

وفي الشوط الثاني، أعاد البرازيلي ريشارليسون إيفرتون إلى المقدمة برأسية جميلة هز بها الشباك (63).

لكن عقب ذلك، انقلبت الأمور رأساً على عقب، لينهار إيفرتون تماماً وتتلقى شباكه أربعة أهداف متتالية.

فأدرك السلوفاكي يوراي كوتشكا التعادل لإيفرتون في الدقيقة 78، قبل أن يضيف كينغ الهدفين الثالث والرابع ويحرز الهاتريك (80، و86).

واختتم النيجيري إيمانويل دينيس مهرجان الأهداف لكتيبة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري بالهدف الخامس (90+1).

وبهذه الخسارة، بقي إيفرتون مع 14 نقطة في المركز الثامن وأضاع فرصة الالتحاق بالمقدمة مؤقتاً، فيما ارتقى واتفورد إلى المركز الرابع عشر مع عشر نقاط.

وفي مباريات أخرى تعادل ليدز يونايتد وولفرهامبتون 1-1 كما تعادل ساوثهامبتون مع بيرنلي 2-2.