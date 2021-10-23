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نيوكاسل يمنح جماهيره حرية ارتداء الزي العربي

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أحد جماهير نيوكاسل في مباراة توتنهام

نيوكاسل يمنح جماهيره حرية ارتداء الزي العربي

العربية.نت

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أبلغ نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم جماهيره بأنهم يستطيعون ارتداء الملابس العربية، بما في ذلك أغطية الرأس، مؤكداً بأنه يدعم مبادرات الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن التنوع والشمول.

وأصدر نيوكاسل بيانا يوم السبت، ذكر فيه : تأثر الملاك الجدد بترحيب المجتمع المحلي بهم ، عقب الاستحواذ على النادي قبل أسبوعين.

وأضاف: المشجعون الذين احتفلوا من خلال ارتداء الملابس العربية التقليدية، بما في ذلك أغطية الرأس، كانوا جزءا من هذا الترحيب.

وزاد بيان النادي : هؤلاء الذين يريدون دعم النادي من خلال ارتداء الملابس المناسبة المستوحاة من الثقافة ينبغي عليهم أن يشعروا بالحرية في فعل هذا على النحو الذي يرونه مناسبا. نحن نضم تحت شملنا الجميع.

وختم البيان : نادي نيوكاسل وملاكه الجدد يواصلون دعم مبادرات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشان التنوع والشمول بما في ذلك عدم ترك أي مجال للعنصرية.

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