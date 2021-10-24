أفضل لاعب في العالم يذل يونايتد في "أولد ترافورد"

لم يبالغ الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي عندما وصف لاعبه المصري محمد صلاح بأفضل لاعب في العالم حالياً، إذ سجل الأخير "هاتريك" في شباك مانشستر يونايتد يوم الأحد وصنع هدفاً في المباراة التي انتهت لمصلحة ليفربول 5-0 ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبات صلاح أول لاعب على الإطلاق في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل "هاتريك" في ملعب "أولد ترافورد" وأول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في ثلاث مباريات متتالية خارج الديار ضد يونايتد.

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وقام الضيوف بانطلاقة نارية مفتتحين التسجيل في الدقيقة الخامسة عبر الغيني نابي كيتا، وأضاف البرتغالي ديوغو جوتا الثاني (13)، قبل أن يحقق صلاح ثلاثيته (38، 45+5 و50). وزادت محن أصحاب الأرض بعدما خاضوا نصف الساعة الأخير بعشرة لاعبين لطرد البديل الفرنسي بول بوغبا.



وزادت الضغوط على المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير عقب الهزيمة الثقيلة والتاريخية أمام غريمه التقليدي يوم الأحد.