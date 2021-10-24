أنطونيو يمنح وست هام الفوز على جاره توتنهام

ألحق وست هام يونايتد الهزيمة الرابعة بتوتنهام هوتسبير في مباراة قمة لندنية هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن سجل ميكائيل أنطونيو في الشوط الثاني ليمنح فريقه الفوز 1-صفر يوم الأحد.



وتقدم وست هام إلى المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بينما تراجع توتنهام الذي خسر أيضا أمام كريستال بالاس وتشيلسي وأرسنال إلى المركز السادس بعد أن فشل فريق المدرب نونو إسبريتو سانتو في تهديد مرمى أصحاب الأرض في الشوط الثاني.



وأتيحت للفريقين العديد من الفرص في الشوط الأول، وسيطر وست هام على اللعب، لكن فشل في تحويل فرصه إلى أهداف لكن أفضل تسديدات توتنهام على المرمى كانت في اتجاه الحارس أوكاش فابيانسكي مباشرة.



وكوفئ أنطونيو على مجهوده الكبير عندما هز الشباك من ركلة ركنية في الدقيقة 72. وكان أنطونيو مراقبا من قبل هاري كين لكنه فشل في التعامل مع مهاجم وست هام الذي حول كرة آرون كريسويل العرضية إلى الشباك.

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