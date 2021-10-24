بـ"هاتريك" أولد ترافورد.. صلاح يحقق إنجازاً غاب 85 عاماً

حقق النجم المصري، محمد صلاح، إنجازاً عجز عنه لاعبو نادي ليفربول لمدة 85 عاما في الفوز العريض بخماسية على ملعب أولد ترافورد التابع للغريم التقليدي، مانشستر يونايتد.

وساهم محمد صلاح بأربعة من الأهداف الخمسة المسجلة في مرمى الحارس الإسباني دي خيا ،إذ صنع الهدف الأول قبل أن يسجل الثالث والرابع والخامس تواليا، ليكون بذلك أكثر لاعب إفريقي تسجيلا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز متخطيا الإيفوراي دروغبا برصيد 108 أهداف.

مادة اعلانية

وبات محمد صلاح ثاني لاعب يسجل "هاتريك" في مرمى مانشستر يونايتد على ملعبه بعدما سبقه بذلك الإنجليزي فريد هاو في مباراة الفريقين من دور الذهاب لموسم 1936-1937 حينها أنهى الضيوف اللقاء بخماسية لاثنين سجل منها فريد هاو ثلاثة أهداف، كما هبط أصحاب الأرض إلى الدرجة الثانية في نهاية ذلك الموسم.

ويعد محمد صلاح آخر لاعب يسجل ثلاثية في أولد ترافورد بعد 18 عاما منذ أن سجلها البرازيلي رونالدو بقميص ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا 2003.