بوسكيتس: برشلونة لا يستحق الخسارة أمام ريال مدريد

يرى سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط فريق برشلونة أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة 1 - 2 أمام غريمه التقليدي وضيفه ريال مدريد اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة العاشرة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومنح ديفيد ألابا ولوكاس فاسكيز التقدم لريال مدريد بثنائية نظيفة، فيما تكفل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه لبرشلونة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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وهذه هي الخسارة الرابعة على التوالي لبرشلونة في الكلاسيكو بجميع المسابقات - وهي أطول خسارة في المباريات أمام الريال منذ سبع هزائم متتالية أمام الفريق الملكي تحققت بين أبريل 1962 وفبراير 1965.



ويشعر بوسكيتس (33 عاماً) أن برشلونة لم يكن يجب أن ينتهي به الأمر في الجانب الخاسر ولكن تأثر كثيرا بالهدف الأول الذي دخل مرماه، وصرح بوسكيتس لمحطة النادي التليفزيونية عقب المباراة: لقد فعلوا ذلك بشكل صحيح في الجزء الأول ولكننا لم نقم بذلك. كنا نعلم أنهم سيسمحون لنا بالحصول على الكرة لكنهم كانوا يتمتعون بالسرعة في ظل امتلاكهم رودريغو وفينيسيوس.

وأضاف بوسكيتس: في فريق بهذه السمات، فإنك عندما تخسر الكرة من الصعب استعادتها . لا أعتقد أننا نستحق الخسارة ، لكن هذه هي كرة القدم.



وتابع: حينما تكون هناك مباريات بهذه الخصائص، فإن الفريق الذي يسجل أولا لديه الأفضلية. في الشوط الثاني، كانت لدينا السيطرة والاستحواذ على الكرة، لكننا لم نخلق فرصا واضحة.