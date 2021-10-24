.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بوسكيتس: برشلونة لا يستحق الخسارة أمام ريال مدريد

  • الخط
بوسكيتس
بوسكيتس خلال المباراة التي خسرها فريقه 2-1

بوسكيتس: برشلونة لا يستحق الخسارة أمام ريال مدريد

برشلونة - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

يرى سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط فريق برشلونة أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة 1 - 2 أمام غريمه التقليدي وضيفه ريال مدريد اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة العاشرة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومنح ديفيد ألابا ولوكاس فاسكيز التقدم لريال مدريد بثنائية نظيفة، فيما تكفل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه لبرشلونة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وهذه هي الخسارة الرابعة على التوالي لبرشلونة في الكلاسيكو بجميع المسابقات - وهي أطول خسارة في المباريات أمام الريال منذ سبع هزائم متتالية أمام الفريق الملكي تحققت بين أبريل 1962 وفبراير 1965.

ويشعر بوسكيتس (33 عاماً) أن برشلونة لم يكن يجب أن ينتهي به الأمر في الجانب الخاسر ولكن تأثر كثيرا بالهدف الأول الذي دخل مرماه، وصرح بوسكيتس لمحطة النادي التليفزيونية عقب المباراة: لقد فعلوا ذلك بشكل صحيح في الجزء الأول ولكننا لم نقم بذلك. كنا نعلم أنهم سيسمحون لنا بالحصول على الكرة لكنهم كانوا يتمتعون بالسرعة في ظل امتلاكهم رودريغو وفينيسيوس.

وأضاف بوسكيتس: في فريق بهذه السمات، فإنك عندما تخسر الكرة من الصعب استعادتها . لا أعتقد أننا نستحق الخسارة ، لكن هذه هي كرة القدم.

وتابع: حينما تكون هناك مباريات بهذه الخصائص، فإن الفريق الذي يسجل أولا لديه الأفضلية. في الشوط الثاني، كانت لدينا السيطرة والاستحواذ على الكرة، لكننا لم نخلق فرصا واضحة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو لا يصدق.. عاصفة تقتلع أعمدة كهرباء في أميركا فيديو لا يصدق.. عاصفة تقتلع أعمدة كهرباء في أميركا
رقصت أمامه ثم غنّت.. هل تحدت دينا الشربيني عمرو دياب؟ رقصت أمامه ثم غنّت.. هل تحدت دينا الشربيني عمرو دياب؟
الأكثر قراءة
صورة بألف كلمة.. قائد الجيش الأفغاني على الرصيف بأميركا صورة بألف كلمة.. قائد الجيش الأفغاني على الرصيف بأميركا
جريمة تهز مصر.. عروس مذبوحة بعد 3 أيام على زفافها! جريمة تهز مصر.. عروس مذبوحة بعد 3 أيام على زفافها!
بعد أيام معدودة.. انتبه بعد أيام معدودة.. انتبه "واتساب" سيتوقف عن هذه الأجهزة!
السعودية تقرر توطين مهن التسويق والمهن الإدارية المساندة السعودية تقرر توطين مهن التسويق والمهن الإدارية المساندة
3 وزيرات جزائريات بالسجن.. هكذا تمضي الأيام خلف القضبان 3 وزيرات جزائريات بالسجن.. هكذا تمضي الأيام خلف القضبان
صلاح.. أعظم هداف إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي صلاح.. أعظم هداف إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي
قبل أن تذهب
ماذا تعرف عن شركة ألعاب الهواتف الجوالة"طماطم"؟
ماذا تعرف عن شركة ألعاب الهواتف الجوالة"طماطم"؟
اكتشف المزيد