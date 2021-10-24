توخيل يمتدح ماونت بعد ثلاثية نوريتش

كال توماس توخيل مدرب تشيلسي المديح للاعب الوسط ماسون ماونت، بعدما سجل ثلاثة أهداف خلال الفوز 7-صفر على نوريتش سيتي، وأكد على أهمية لاعب المنتخب الإنجليزي في تنفيذ أسلوب لعب بطل أوروبا.



ولم يتأثر تشيلسي هجوميا بغياب الثنائي المصاب روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر، ومزق شباك متذيل الترتيب، حيث وصل ماونت إلى هدفه الثالث خلال الوقت بدل الضائع ليستكمل مباراة لا تنسى.



وساعد اللاعب القادم من أكاديمية تشيلسي، بتسجيل ثلاثة أهداف لأول مرة، ناديه على تصدر الدوري برصيد 22 نقطة من تسع مباريات.



وقال توخيل للصحافيين: نلعب في أغلب المباريات بثلاثة لاعبين في الخط الأمامي ويكون ميسون أحدهم، يمكن القول إنه يلعب بين المركزين 8 و10، لذا فهو ليس مهاجما صريحا، وبهذه الطريقة نحن نعتمد عليه. إنه يلعب دورا محوريا.



وأضاف: يلعب الظهير الجناح بحرية أكبر لمساعدة مهاجمينا في الخط الأمامي ويكون لديهم حرية وثقة أكبر. إنها لعبة معقدة. من النادر أن يحدث ذلك لسبب واحد لكننا نعتمد على ميسون ونريد ذلك.



وتابع المدرب الألماني: نحن نحب أسلوبه، ومكان قدومه، وشخصيته وهو شخص رائع، لذا نحن سعداء جدا من أجله.



وأبدى ماونت سعادته بالتألق تحت أنظار غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا الذي كان حاضرا في المدرجات.



وقال ماونت: لقد تم إبلاغي أنه يشاهد المباراة. هذا رائع بالنسبة لي. هذا يوم مميز أني سجلت أول أهدافي خلال الموسم وصنعت هدفا.

مادة اعلانية