روما يعرض نابولي لتعثره الأول في الدوري

قطع فريق روما سلسلة انتصارات نابولي في الدوري الإيطالي لكرة القدم وتعادل معه سلبيا اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة التاسعة من المسابقة.

وبعد أن حقق ثمانية انتصارات متتالية، سقط نابولي في فخ التعادل السلبي ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام ميلان، الذي تغلب على بولونيا 4 - 2 أمس السبت في المرحلة نفسها. أما روما، فقد رفع رصيده إلى 16 نقطة لينفرد بالمركز الرابع بفارق نقطة واحدة أمام أتالانتا وفيورنتينا.

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وفي وقت سابق تقدم فريق فيورنتينا للمركز السادس بالفوز على ضيفه كالياري 3 - صفر، كما تغلب فيرونا على ضيفه لاتسيو 4 - 1 وفرض أودينيزي التعادل 1 - 1 على مضيفه أتالانتا.

وعلى ملعب أرتيميو فرانكي، جاءت الأهداف الثلاثة لفيورنتينا بتوقيع كريستيانو بيراجي من ضربة جزاء في الدقيقة 21 ونيكولاس غونزاليس في الدقيقة 42 ودوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 49. الفوز رفع رصيد فيورنتينا إلى 15 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد كالياري عند ست نقاط في المركز قبل الأخير.

وعلى ملعب جيويس، تقدم لاعب الوسط الأوكراني روسلان مالينوفسكي بهدف لأتالانتا في الدقيقة 57 لكن المهاجم البرتغالي نوربرتو جوميز خطف هدف التعادل القاتل لأودينيزي في الوقت بدل الضائع. وشهدت اللحظات الأخيرة من المباراة طرد مدرب أتالانتا جيان بييرو غاسبريني لتجاوزه اتجاه الحكم.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس مقابل عشر نقاط لأودينيزي في المركز الرابع عشر.

وعلى ملعب مارك أنطونيو بينتجودي، سجل المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني الأهداف الأربعة لفيرونا (سوبر هاتريك) في الدقائق 30 و36 و62 و90 وتكفل شيرو إيموبيلي بتسجيل الهدف الوحيد للاتسيو في الدقيقة 46.

الفوز رفع رصيد فيرونا إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد لاتسيو عند 14 نقطة في المركز الثامن.