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رومينيغه ينفي نيته الترشح لرئاسة الاتحاد الألماني

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رومينيغه
رومينيغه رحل عن رئاسة بايرن ميونخ

رومينيغه ينفي نيته الترشح لرئاسة الاتحاد الألماني

برلين - د ب أ

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نفى كارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس الإدارة السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، تفكيره في الترشح لرئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم بعد رحيله عن رئاسة النادي البافاري.

وفي مقابلة مع تلفزيون صحيفة "بيلد" الألمانية، قال رومينيغه يوم الأحد: هذا أمر يمكن أن يفعله من يريد، لكنني لا أتصوره ضمن مكونات جودة الحياة بالنسبة لي، وأردف: وبالتأكيد لن أصيب نفسي بأعباء الاتحاد الألماني. داعياً الاتحاد الألماني مجددا إلى أخذ بداية جديدة وجذرية.

وزاد رومينيغه (66 عاماً): من المهم تماما أن يحمل أشخاص معينون داخل دائرة الاتحاد طالما أثاروا الاضطرابات سواء داخليا أو خارجيا، قبعاتهم ولا يحاولوا العودة من الباب الخلفي.

وأضاف: هناك حاجة ماسة إلى البداية الجديدة وعلى كل هؤلاء الذين كانوا مسؤولين عن اضطرابات بعينها على مدار سنوات، أن يفسحوا مجالا لها بالفعل.

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