.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صلاح.. أعظم هداف إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي

  • الخط
صلاح

صلاح.. أعظم هداف إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أحرز المهاجم المصري، محمد صلاح، 3 أهداف أمام مانشستر يونايتد ليصبح الهداف الإفريقي التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وكان صلاح يتقاسم صدارة قائمة الإفريقي الأكثر تسجيلا في الدوري الإنجليزي مع ديدييه دروغبا لاعب ساحل العاج وتشيلسي السابق برصيد 104 أهداف لكل منهما.

وانفرد المهاجم المصري بصدارة القائمة عندما هز الشباك في الدقيقة 38 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ثم أضاف هدفا آخر ليعزز تقدم ليفربول 4-صفر في الشوط الأول، وسجل الهدف الثالث له شخصياً في مطلع الشوط الثاني.

وسجل مهاجم بازل السويسري السابق 105 أهداف مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي الذي لعب في صفوفه ما بين 2014 و2016.

كما مدد صلاح، البالغ عمره 29 عاما، رقمه القياسي بهز الشباك للمباراة العاشرة على التوالي مع ليفربول.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو لا يصدق.. عاصفة تقتلع أعمدة كهرباء في أميركا فيديو لا يصدق.. عاصفة تقتلع أعمدة كهرباء في أميركا
رقصت أمامه ثم غنّت.. هل تحدت دينا الشربيني عمرو دياب؟ رقصت أمامه ثم غنّت.. هل تحدت دينا الشربيني عمرو دياب؟
الأكثر قراءة
صورة بألف كلمة.. قائد الجيش الأفغاني على الرصيف بأميركا صورة بألف كلمة.. قائد الجيش الأفغاني على الرصيف بأميركا
جريمة تهز مصر.. عروس مذبوحة بعد 3 أيام على زفافها! جريمة تهز مصر.. عروس مذبوحة بعد 3 أيام على زفافها!
بعد أيام معدودة.. انتبه بعد أيام معدودة.. انتبه "واتساب" سيتوقف عن هذه الأجهزة!
السعودية تقرر توطين مهن التسويق والمهن الإدارية المساندة السعودية تقرر توطين مهن التسويق والمهن الإدارية المساندة
3 وزيرات جزائريات بالسجن.. هكذا تمضي الأيام خلف القضبان 3 وزيرات جزائريات بالسجن.. هكذا تمضي الأيام خلف القضبان
صلاح.. أعظم هداف إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي صلاح.. أعظم هداف إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي
قبل أن تذهب
ماذا تعرف عن شركة ألعاب الهواتف الجوالة"طماطم"؟
ماذا تعرف عن شركة ألعاب الهواتف الجوالة"طماطم"؟
اكتشف المزيد