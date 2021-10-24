صلاح.. أعظم هداف إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي

أحرز المهاجم المصري، محمد صلاح، 3 أهداف أمام مانشستر يونايتد ليصبح الهداف الإفريقي التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.



وكان صلاح يتقاسم صدارة قائمة الإفريقي الأكثر تسجيلا في الدوري الإنجليزي مع ديدييه دروغبا لاعب ساحل العاج وتشيلسي السابق برصيد 104 أهداف لكل منهما.



وانفرد المهاجم المصري بصدارة القائمة عندما هز الشباك في الدقيقة 38 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ثم أضاف هدفا آخر ليعزز تقدم ليفربول 4-صفر في الشوط الأول، وسجل الهدف الثالث له شخصياً في مطلع الشوط الثاني.



وسجل مهاجم بازل السويسري السابق 105 أهداف مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي الذي لعب في صفوفه ما بين 2014 و2016.



كما مدد صلاح، البالغ عمره 29 عاما، رقمه القياسي بهز الشباك للمباراة العاشرة على التوالي مع ليفربول.

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