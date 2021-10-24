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صلاح: مساعدة زملائي أهم من "الهاتريك"

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ليفربول صلاح مانشستر يونايتد دي خيا
صلاح سجل "هاتريك" في مرمى مانشستر يونايتد

صلاح: مساعدة زملائي أهم من "الهاتريك"

ليفربول - د ب أ

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أكد النجم الدولي المصري محمد صلاح أن الأهم بالنسبة له هو الحصول على النقاط الثلاث ومعاونة الزملاء في تسجيل الأهداف، أكثر من إحرازه الأهداف مع فريقه ليفربول.

وأحرز صلاح ثلاثة أهداف "هاتريك" وقام بصناعة هدف آخر، ليقود فريقه ليفربول لاكتساح مضيفه مانشستر يونايتد 5 - صفر اوم الأحد في قمة مباريات المرحلة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال صلاح في تصريحات إعلامية عقب المباراة، التي جرت بملعب "أولد ترافورد"معقل يونايتد: من العظيم الفوز بخماسية بيضاء على مسرح الأحلام. كانت المباراة صعبة في البداية ومحتدمة، لكننا لعبنا بأسلوبنا وأدينا بقوة منذ البداية.

وأضاف صلاح: أردنا أن نبلي بلاء حسنا على أرضية الميدان. كنا جاهزين وأردنا القبض على مجريات المباراة بنسبة 100%. حاولنا ان نلعب باسلوبنا المعتاد والاستحواذ على الكرة وان نحقق الاخترافات في دفاع يونايتد وحظينا بالفرص وسجلناها.

وشدد نجم ليفربول: دائما ما أكون سعيدا بتسجيل الأهداف ولكنني أسعد أكثر بدور صانع الالعاب لزملائي. أحاول بذل أقصى الجهد من أجل منح فريقي النقاط الثلاث الذي يشكل أولوية بالنسبة لي.

وأكد صلاح: نطمح بكل تأكيد للتتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، تعودنا على هذه الأمور منذ سنتين، نفكر في كل مباراة على حدة، ونفكر في الفوز خارج القواعد. في النهاية حصلنا على 3 نقاط، ونفكر الآن في المباراة المقبلة.

وتابع صلاح: منذ بداية الموسم حاولنا ان نفوز بكل مباراة. إذا أردت الفوز باللقب فيتعين عليك حصد كل النقاط الممكنة. كنا جاهزين من الناحية الذهنية، ولقينا تحفيزا جيدا من جانب المدرب.

واختتم صلاح حديثه قائلا: قبل الذهاب للملعب فكرنا في الانتصار وحتى بعد نهاية الشوط الاول وتقدمنا 4 - صفر تحدثنا لبعضنا البعض وقلنا أنه ينبغي علينا تسجيل المزيد من الأهداف. كنا ندرك ان المباراة صعبة ولكن الأمور جاءت على ما يرام.

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