مدرب نيوكاسل ينوي البناء على التعادل مع كريستال

أكد غريم جونز مدرب نيوكاسل يونايتد المؤقت أن فريقه لم يكن قريبا من أفضل مستوياته خلال التعادل 1-1 مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، لكنه شجع لاعبيه على استغلال هذه النتيجة لتحسين مركز الفريق.

وأدرك كالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل التعادل بركلة خلفية رائعة ليلغي تقدم بالاس بهدف كريستيان بنتيكي، ويكتفي الفريق الزائر بنقطة التعادل في أول مباراة بعد رحيل المدرب ستيف بروس.

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ولا يزال نيوكاسل يبحث عن فوزه الأول في الدوري هذا الموسم، وبقي في المركز قبل الأخير برصيد أربع نقاط من تسع مباريات، لكن جونز أبدى سعادته بالنتيجة النهائية.

وقال جونز لشبكة "سكاي سبورتس": أنا سعيد أننا خرجنا بشيء. نحن نستحق ذلك بسبب تنظيمنا وتفهمنا وعقليتنا، لكن هذا الأداء بعيد عما أريده، خاصة عند الاستحواذ على الكرة.. يمكن للتمريرات أن تكون أفضل في بعض الأوقات لكنها بداية جيدة. أنا سعيد بالتعادل لأنه يمنحنا شيئا لنبدأ منه.

وسيتولى جونز، مساعد بروس السابق، قيادة نيوكاسل في المباراة المقبلة بالدوري ضد تشيلسي، مع استمرار البحث عن مدرب جديد.

وذكرت سكاي سبورتس أن باولو فونسيكا مدرب روما السابق، الذي كان مرشحا لتدريب توتنهام هوتسبير هذا العام، ضمن المرشحين لقيادة نيوكاسل في الفترة المقبلة.