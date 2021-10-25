أرتيتا سعيد بدور أوباميانغ مؤخراً

أبدى الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، ثقته في أن هناك تغييرا ملموسا لدى الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ قائد الفريق، مشيدا بالدور الذي لعبه الأخير في الفريق في الفترة الماضية.



وسجل أوباميانغ هدفه الرابع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، في المباراة التي فاز فيها أرسنال على أستون فيلا 3 - 1 يوم الجمعة الماضي.



كما سجل المهاجم الغابوني ثلاثة أهداف في الدور الثاني لبطولة كأس الرابطة الإنجليزي في شباك وست بروميتش .

وقال أرتيتا: لن أتحدث عن الأهداف مرة أخرى، هذا ما يقدمه أوباميانغ على أرض الملعب، لم أشاهد أوبا من قبل يفعل ما يفعله الآن، إنه تغيير.

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وأوضح: بغض النظر عن الأهداف، الاحتفال حينما يضع الكرة في الشباك، هل ترى كيف يجري، وضغطه على الكرة وتحركاته بدون الكرة، والطريقة التي يدير بها المباراة.