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برشلونة يدين أعمال العنف تجاه مدربه كومان

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كومان فاتي أغويرو
كومان خلال لقاء الكلاسيكو يوم الأحد

برشلونة يدين أعمال العنف تجاه مدربه كومان

برشلونة - رويترز

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أدان برشلونة "أعمال العنف والازدراء" التي تعرض لها مدربه رونالد كومان أثناء مغادرته ملعب كامب نو عقب الخسارة 2-1 أمام ريال مدريد في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي الجماهير تحيط بسيارة كومان وتمنعها من السير، بينما كان يحاول المدرب الهولندي مغادرة الاستاد عقب تعرض برشلونة للخسارة الرابعة على التوالي في مواجهاته أمام ريال مدريد.

وقال النادي الكتالوني في حسابه على "تويتر": يدين نادي برشلونة بشكل علني أعمال العنف والازدراء التي تعرض لها مدربنا عندما كان يغادر كامب نو، وسيتخذ الإجراءات الأمنية والانضباطية حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث المؤسفة.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري برصيد 15 نقطة من تسع مباريات، متأخرا بفارق ست نقاط عن ريال سوسييداد المتصدر الذي خاض عشر مباريات.

ويقع كومان تحت ضغط عقب النتائج المتواضعة للفريق مما أدى إلى تكهنات بشأن مستقبله في النادي.

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