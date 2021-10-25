بيولي: في كرة القدم الانتصارات أهم من "الجمال"

كشف ستيفانو بيولي مدرب ميلان أنه من المبكر جدا لأوانه الحديث عن الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم داعيا فريقه إلى تحقيق المزيد من الانتصارات حتى لو على حساب كرة القدم الجميلة.



ويتألق فريق المدرب بيولي حتى الآن هذا الموسم وفاز في ثماني مباريات وتعادل في واحدة في آخر تسع مباريات في الدوري بعد انتصاره 4-2 على مضيفه بولونيا مطلع الأسبوع.



ولم يكن الأداء في المباراة الأخيرة جميلا حيث احتاج ميلان لهدفين متأخرين ليهزم بولونيا الذي أكمل المباراة بتسعة لاعبين لكن بيولي يرى أن فريقه يحتاج لمزيد من الانتصارات للفوز باللقب.



وقال بيولي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة تورينو يوم الثلاثاء: من المبكر جدا لأوانه الحديث عن الفوز بلقب الدوري. مرت تسع مباريات فقط، والخطوة التالية التي يحتاجها الفريق اللعب بكل قوة. في الموسم الماضي افتقرنا لثبات المستوى حيث خسرنا الكثير من النقاط بعد تراجع الأداء.



وختم: الفرق الناجحة تحقق الانتصارات حتى عندما تكون بعيدة عن مستواها. هذه هي الخطوة التي نحتاجها.

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