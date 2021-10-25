توخيل يأمل أن يستفيد هودسون-أودوي من فرص اللعب

أبدى الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي أمله في أن يستفيد لاعب الفريق كالوم هودسون أودوي من الحالة المعنوية المشبعة بالثقة التي يمر بها حاليا، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه للدفع بالمهاجم البالغ من العمر 20 عاما للمشاركة في مباراة أخرى بكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.

وفي الوقت الذي يغيب فيه المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو والألماني تيمو فيرنر عن صفوف الفريق، حصل هودسون أودوي على الفرصة للمشاركة أمام نورويتش يوم السبت الماضي، ليسجل هدفا في الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها فريقه 7 - صفر بالدوري الإنجليزي.

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وكان هذا الهدف الأول لهودسون أودوي في الموسم الجديد، وجاء بعدما شارك كبديل للمهاجم لوكاكو في مواجهة مالمو السويدي في دوري أبطال أوروبا.

ويشعر توخيل بأن هودسون أودوي يمكنه الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من فرصة أخرى ، والتي ستكون المباراة المقبلة يوم الثلاثاء أمام ساوثهامبتون في الدور الرابع من كأس الرابطة.

وقال توخيل في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: كالوم يحتاج لذلك، أولئك الذين لديهم إمكانيات عديدة يسمعون دائما عن مدى براعتهم، لكنك بحاجة إلى اثبات ذلك، فالأمر سهل بالنسبة للمهاجمين، فقط أقرأ احصائيات تسجيل الاهداف وصناعتها، هذا ما يفعله ويحتاج إلى تقديمه.

وأوضح: هذا هو أعلى مستوى في إنجلترا وأعلى مستوى في أوروبا، لذلك نحن نأمل في أن لا نكون غير منصفين، وأن نكون قاسين عليه، لأنه لا يكفي مع هذه الموهبة أن تكون مجرد فرد في المجموعة. ندرك أيضا أننا أحيانا نكون غير منصفين ونشركه في مركز الظهير الأيمن وهو المكان الذي لا يمكنه من خلاله إظهار كل إمكانياته.