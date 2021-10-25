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حكومة ألمانيا تأمل أن يتلقى كيميتش لقاح كورونا

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كيميتش ديبالا ألمانيا الأرجنتين
كيميتش رفض تلقي اللقاح

حكومة ألمانيا تأمل أن يتلقى كيميتش لقاح كورونا

برلين - د ب أ

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كشف متحدث باسم الحكومة الألمانية يوم الاثنين أن الحكومة تأمل في تلقي جوشوا كيميش، لاعب المنتخب وفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال كيميش، الذي يعد واحدا من أشهر الرياضيين الألمان، السبت إنه لم يتلق اللقاح بسبب بعض "المخاوف" من تأثيره على المدى البعيد.

وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة إن هناك "إجابات واضحة ومقنعة" من الخبراء بشأن مدى أمان استخدام اللقاحات المضادة للفيروس، وإنه يأمل في أن يعمل كيميش على تأكيد هذه المعلومات مجددا وربما يقرر تناول اللقاح.

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