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رونالدو بعد هزيمة ليفربول: جماهير يونايتد تستحق الأفضل

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رونالدو يونايتد ليفربول
رونالدو خلال المباراة التي خسرها فريقه 5-0

رونالدو بعد هزيمة ليفربول: جماهير يونايتد تستحق الأفضل

مانشستر - رويترز

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وجه كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد اللوم للفريق عقب الخسارة الكبيرة 5-صفر من ليفربول في أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية، وقال إن جماهير النادي تستحق الأفضل.

وسجل المهاجم المصري محمد صلاح ثلاثة أهداف ليقود ليفربول لانتصار ساحق على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، الذي لم يحقق أي انتصار في آخر أربع مباريات وتراجع للمركز السابع في ترتيب الدوري متأخرا بفارق ثماني نقاط عن تشيلسي المتصدر.

وقال رونالدو، الذي عاد إلى النادي الصيف الماضي للمرة الثانية، في حسابه على تطبيق "إنستغرام": في بعض الأحيان لا تتحقق النتيجة التي نقاتل من أجلها. في بعض الأحيان لا تكون النتيجة التي نريدها. وهذا بسببنا نحن وليس غيرنا، لأنه لا يوجد شخص آخر يستحق توجيه اللوم له.

وواصل: جماهيرنا كانت مذهلة مرة اخرى في مساندتها لنا. إنها تستحق أفضل من ذلك وأفضل كثيرا، والأمر يرجع لنا لتحقيق ذلك. لقد حان الوقت الآن!.

وسينتقل يونايتد لمواجهة توتنهام هوتسبير في الدوري الممتاز يوم السبت المقبل.

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