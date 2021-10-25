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قمة مارسيليا وباريس سان جيرمان تنتهي بالتعادل السلبي

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ميسي وباييه في المباراة

قمة مارسيليا وباريس سان جيرمان تنتهي بالتعادل السلبي

مارسيليا - د ب أ

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فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء أولمبيك مارسيليا وضيفه باريس سان جيرمان يوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الحادية عشر لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورغم التعادل، بقي سان جيرمان، الذي حق فوزا وحيدا في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، متربعا على الصدارة، برصيد 28 نقطة، بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه لانس، كما رفع مارسيليا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم، خاصة مارسيليا، الذي أخفق في استغلال النقص العددي التي عانى منه الفريق الضيف، بعدما لعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 53 عقب طرد نجمه المغربي أشرف حكيمي.

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