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يوفنتوس يخرج بتعادل ثمين من ملعب إنتر ميلان

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هدف ديبالا

يوفنتوس يخرج بتعادل ثمين من ملعب إنتر ميلان

روما - د ب أ

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أحرز الأرجنتيني باولو ديبالا هدفا في الدقائق الأخيرة، لينقذ فريقه يوفنتوس من تلقي الخسارة أمام مضيفه إنتر، ليتعادل معه في الوقت القاتل 1 / 1 ، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة التاسعة ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأوقف إنتر انتفاضة ضيفه يوفنتوس، واستعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تغلب 1 - صفر على فريق (السيدة العجوز) اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة التاسعة للمسابقة.

وبقي إنتر (حامل اللقب)، الذي تلقى خسارة موجعة 1 - 3 أمام مضيفه لاتسيو في المرحلة الماضية للمسابقة، في المركز الثالث بترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف نابولي (المتصدر).

في المقابل، ارتفع رصيد يوفنتوس، الذي فاز في مبارياته الأربع السابقة بالمسابقة، عند 15 نقطة، في المركز السادس، ليبتعد خطوة أخرى في سباق المنافسة على صدارة البطولة.

وبادر النجم البوسني إيدين دجيكو بالتسجيل لإنتر في الدقيقة 17، لكن ديبالا منح نقطة التعادل ليوفنتوس، بتسجيله هدفا لمصلحة الضيوف في الدقيقة 89 من ركلة جزاء، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

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