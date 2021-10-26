أليغري: ديبالا وكييزا سيقودان هجوم يوفنتوس

أكد ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس إن الثنائي الهجومي باولو ديبالا وفيدريكو كييزا سيلعبان في التشكيلة الأساسية أمام ساسوولو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء حيث يسعى الفريق القادم من تورينو إلى استعادة تألقه أمام المرمى.



ورغم نجاح يوفنتوس في قلب موسمه مؤخرا حيث لم يخسر في آخر تسع مباريات في كل المسابقات لم يسجل فريق المدرب أليجري أكثر من هدف في المباراة الواحدة في آخر خمس مواجهات.



وتعاون الثنائي ألفارو موراتا وديان كولوسيفسكي في هجوم يوفنتوس أمام إنتر ميلان ولم يشكلا أي خطورة تذكر أمام المرمى قبل أن يسجل البديل ديبالا هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 89 ليقود يوفنتوس للتعادل 1-1.



وقال أليغري في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء : سيبدأ ديبالا المباراة أمام ساسولو، أصبح من سمات الفريق تقاسم الأهداف خاصة بعد بيع كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد الذي سجل 30 هدفا الموسم الماضي. سأدفع غدا بديبالا وكييزا.



وواصل: يتطور ديبالا بشكل جيد. ستكون أهدافه هذا العام مهمة بقدر ما نحتاج إلى أهداف من الجميع.



وأخفق يوفنتوس في الفوز في أول أربع مباريات بالدوري لأول مرة في 60 عاما هذا الموسم لكن أليغري ساعد الفريق على استعادة مستواه.



وأضاف المدرب: النقاط التي فقدناها في بداية الموسم لا تمنحنا للأسف أي هامش للخطأ.

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