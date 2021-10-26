.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أنشيلوتي: هازارد ليس أفضل خياراتي في ريال مدريد

  • الخط
هازارد
هازارد عانى من الإصابات

أنشيلوتي: هازارد ليس أفضل خياراتي في ريال مدريد

مدريد - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

اعترف الايطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني بأنه يفضل لاعبين آخرين على الجناح البلجيكي إيدن هازارد، وسط إصابات متسلسلة عانى منها الأخير.

وعانى هازارد من إصابات متكررة منذ انتقاله إلى صفوف الفريق قادمًا من تشليسي الإنجليزي مقابل 100 مليون دولار في صيف 2019، ولم يشركه أنشيلوتي إطلاقا خلال مباراة الكلاسيكو التي حسمها فريقه على غريمه التقليدي برشلونة 2-1 في عقر دار الأخير.

وشارك هازارد البالغ من العمر 30 عامًا في أربع مباريات فقط في الدوري المحلي هذا الموسم علمًا أنه عانى أخيرًا من إصابة عضلية.

وأكد انشيلوتي أن هازارد بات متاحًا مجددًا للمشاركة لكنه يقوم باختيار كل من البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو بسبب كفآتهما، وقال في هذا الصدد: يملك هازارد كل شيء لكنه يتعين عليه التعايش مع هذا الامر. لا يلعب في الوقت الحالي لكنه يملك جميع المقومات كلاعب في صفوف ريال مدريد من بينها النوعية والحافز، لكن في بعض الاحيان المدرب يفضل لاعبين آخرين.

وتابع: الشيء الاهم بالنسبة إلي أنه يملك الحافز للعمل واللعب، يقوم بذلك في الوقت الحالي وستسنح له الفرصة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دراسة تكشف بيانات خطيرة حول مستقبل بيتكوين.. هؤلاء يتحكمون بها دراسة تكشف بيانات خطيرة حول مستقبل بيتكوين.. هؤلاء يتحكمون بها
بينهم إيلون ماسك.. جدل كبير حول خطر يهدد الاقتصاد العالمي بينهم إيلون ماسك.. جدل كبير حول خطر يهدد الاقتصاد العالمي
الأكثر قراءة
إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين
قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي
الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال
بعد أيام معدودة.. انتبه بعد أيام معدودة.. انتبه "واتساب" سيتوقف عن هذه الأجهزة!
من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها
هرب وانتشار الفيديو الفاحش دل عليه.. القبض على متحرش بمصر هرب وانتشار الفيديو الفاحش دل عليه.. القبض على متحرش بمصر
قبل أن تذهب
فضيحة "أوراق فيسبوك" تتفاعل والكونغرس يتحرك
فضيحة "أوراق فيسبوك" تتفاعل والكونغرس يتحرك
اكتشف المزيد