أنشيلوتي: هازارد ليس أفضل خياراتي في ريال مدريد

اعترف الايطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني بأنه يفضل لاعبين آخرين على الجناح البلجيكي إيدن هازارد، وسط إصابات متسلسلة عانى منها الأخير.

وعانى هازارد من إصابات متكررة منذ انتقاله إلى صفوف الفريق قادمًا من تشليسي الإنجليزي مقابل 100 مليون دولار في صيف 2019، ولم يشركه أنشيلوتي إطلاقا خلال مباراة الكلاسيكو التي حسمها فريقه على غريمه التقليدي برشلونة 2-1 في عقر دار الأخير.

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وشارك هازارد البالغ من العمر 30 عامًا في أربع مباريات فقط في الدوري المحلي هذا الموسم علمًا أنه عانى أخيرًا من إصابة عضلية.

وأكد انشيلوتي أن هازارد بات متاحًا مجددًا للمشاركة لكنه يقوم باختيار كل من البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو بسبب كفآتهما، وقال في هذا الصدد: يملك هازارد كل شيء لكنه يتعين عليه التعايش مع هذا الامر. لا يلعب في الوقت الحالي لكنه يملك جميع المقومات كلاعب في صفوف ريال مدريد من بينها النوعية والحافز، لكن في بعض الاحيان المدرب يفضل لاعبين آخرين.

وتابع: الشيء الاهم بالنسبة إلي أنه يملك الحافز للعمل واللعب، يقوم بذلك في الوقت الحالي وستسنح له الفرصة.