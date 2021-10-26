.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بايرن يشجع لاعبيه على تلقي لقاح كورونا.. ويدعم كيميتش

  • الخط
كيميتش
كيميتش رفض تلقي لقاح كورونا

بايرن يشجع لاعبيه على تلقي لقاح كورونا.. ويدعم كيميتش

ميونخ - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

شجع بايرن ميونخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لاعبيه على التطعيم ضد "كوفيد-19" لكنه أكد أنه ليس إلزاميا وسط ضجة أثارها إعلان يوشوا كيميش رفضه للقاح.

وقال الدولي الألماني يوم السبت إنه يرفض التطعيم بسبب مخاوف من آثاره الجانبية طويلة المدى. لكنه قال إنه ربما يأخذ التطعيم مستقبلا.

وتسبب هذا الأمر في عاصفة من الانتقادات عبر ألمانيا حيث قال كثيرون إنه يتعين على لاعبي كرة القدم أن يكونوا مثلا أعلى يحتذى للجميع.

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن أكثر من 90 في المئة من اللاعبين والأطقم الفنية في أرفع درجتين للدوري تم تطعيمهم.

وقال أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن للصحفيين مساء الاثنين: لا يسعنا سوى توجيه النصائح للجميع بضرورة التطعيم. أكد النادي ذلك من خلال العديد من الإجراءات، في نهاية المطاف يتعين علينا احترام جميع الآراء المختلفة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دراسة تكشف بيانات خطيرة حول مستقبل بيتكوين.. هؤلاء يتحكمون بها دراسة تكشف بيانات خطيرة حول مستقبل بيتكوين.. هؤلاء يتحكمون بها
بينهم إيلون ماسك.. جدل كبير حول خطر يهدد الاقتصاد العالمي بينهم إيلون ماسك.. جدل كبير حول خطر يهدد الاقتصاد العالمي
الأكثر قراءة
إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين
قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي
الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال
بعد أيام معدودة.. انتبه بعد أيام معدودة.. انتبه "واتساب" سيتوقف عن هذه الأجهزة!
من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها
بعد التلويح بأزمة خانقة.. أردوغان يتراجع عن طرد السفراء بعد التلويح بأزمة خانقة.. أردوغان يتراجع عن طرد السفراء
قبل أن تذهب
العراق يلوح بمحكمة العدل الدولية ضد إيران لسرقتها مياهه
العراق يلوح بمحكمة العدل الدولية ضد إيران لسرقتها مياهه
اكتشف المزيد