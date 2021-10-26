بايرن يشجع لاعبيه على تلقي لقاح كورونا.. ويدعم كيميتش

شجع بايرن ميونخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لاعبيه على التطعيم ضد "كوفيد-19" لكنه أكد أنه ليس إلزاميا وسط ضجة أثارها إعلان يوشوا كيميش رفضه للقاح.

وقال الدولي الألماني يوم السبت إنه يرفض التطعيم بسبب مخاوف من آثاره الجانبية طويلة المدى. لكنه قال إنه ربما يأخذ التطعيم مستقبلا.

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وتسبب هذا الأمر في عاصفة من الانتقادات عبر ألمانيا حيث قال كثيرون إنه يتعين على لاعبي كرة القدم أن يكونوا مثلا أعلى يحتذى للجميع.

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن أكثر من 90 في المئة من اللاعبين والأطقم الفنية في أرفع درجتين للدوري تم تطعيمهم.



وقال أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن للصحفيين مساء الاثنين: لا يسعنا سوى توجيه النصائح للجميع بضرورة التطعيم. أكد النادي ذلك من خلال العديد من الإجراءات، في نهاية المطاف يتعين علينا احترام جميع الآراء المختلفة.