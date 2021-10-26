سلتا يعود إلى الانتصارات بثلاثية في شباك خيتافي

استعاد سلتا فيغو نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب تجاوز عقبة مضيفه خيتافي بالفوز عليه 3 – صفر يوم الاثنين ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين سلتا بالفضل في الفوز إلى لاعبه سانتي مينا الذي سجل هدفين في الدقيقتين 55 و73، فيما سجل ياغو أسباس في الدقيقة 58.



وشهدت المباراة طرد اثنين من لاعبي فريق سلتا ، وهم داكونام ديني وتشيما في الدقيقتين 63 و81 على الترتيب.

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وكان سلتا فيغو قد خسر أخر مباراتين له في الدوري أمام كل من إشيلية وإلتشي بنتيجة واحدة 1 - صفر، قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات في هذه المرحلة.

ورفع سلتا فيغو رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع عشر، فيما تلقى خيتافي هزيمته الثامنة هذا الموسم، وواصل مسلسل تراجعه في النتائج بالموسم الحالي، ليتجمد رصيده عند نقطتين في المركز العشرين والأخير.