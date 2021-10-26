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فيراتي يغيب عن باريس سان جيرمان شهراً

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فيراتي
فيراتي في مباراة سابقة مع باريس

فيراتي يغيب عن باريس سان جيرمان شهراً

باريس - فرانس برس

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أعلن باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء أن لاعب وسطه الدولي الإيطالي ماركو فيراتي سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع، بسبب إصابة في وركه الأيسر تعرض لها في الكلاسيكو أمام مرسيليا الأحد.

وأفاد النادي الباريسي في بيان أن فيراتي (28 عاماً) يعاني من إصابة الورك الأيسر مع إصابة عميقة في العضلات المائلة. ومن المتوقع أن يغيب لفترة 4 أسابيع اعتماداً على مدى تطور حالته.

وأصيب اللاعب الدولي خلال الكلاسيكو الذي انتهى بالتعادل السلبي أمام النادي المتوسطي ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الفرنسي، ليخرج قبل نهاية الشوط الأوّل تاركاً مكانه للسنغالي إدريسا غانا غي.

وسيخسر سان جرمان جهود فيراتي، الغائب عن مباراة فريقه أمام ليل بطل الدوري في الموسم الماضي بسبب الإيقاف الجمعة، أمام لايبزيغ الألماني في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلى العديد من المباريات المهمة محلياً وقارياً ومع منتخب بلاده.

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