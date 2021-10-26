مايكل أوين: صلاح أفضل لاعب في العالم

أكد مايكل أوين نجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق أن المصري محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم حالياً، مشيراً إلى أن النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يحتاج إلى الوقت.

وقال أوين، الحائز على جائزة الكرة الذهبية 2001، في مقابلة مع نشرة أخبار الرياضة في قناة "العربية": جورجينيو حظي بموسم مذهل، وكذلك ليفاندوفسكي، لكن من وجهة نظري أن محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي، ولو كنت أستطيع التصويت لما تجاوز اختياري اللاعب المصري.

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وحول مانشستر يونايتد، الفريق الذي لعب لمصلحته في أواخر سنواته الرياضية، أجاب أوين: المدرب سولشاير يحتاج إلى المزيد من الوقت، وأعلم أن البعض سيعترض على ما قلته، لكن الأمور تتحسن معه، وبالتأكيد هو بحاجة إلى أن تتحسن النتائج ليستمر مدرباً للفريق فترة أطول.