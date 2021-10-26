.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مدرب برشلونة يصف مهاجميه بـ"عديمي الأخلاق"

  • الخط
كومان برشلونة
كومان تعرض لهجوم من المشجعين عقب خسارة "الكلاسيكو"

مدرب برشلونة يصف مهاجميه بـ"عديمي الأخلاق"

برشلونة - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

وصف الهولندي رونالد كومان مدّب برشلونة، الأشخاص الذين أساؤوا إليه خارج ملعب كامب نو عقب نهاية الكلاسيكو بخسارة النادي الكاتالوني أمام غريمه ريال مدريد 1-2 الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم بأنهم "لا يعرفون ما هي الأخلاق والقيم".

وتواجه كومان مع مجموعة من المشجّعين أثناء محاولته مغادرة الملعب في سيارته بعد الخسارة في "لا ليغا"، فعمد البعض منهم إلى توجيه الشتائم إليه والبعض الآخر لركل سيارته.

وشجب النادي الكاتالوني الحادثة ونشر بياناً ندّد فيه بـ "الأعمال العنيفة والازدراء" ضد كومان، أحد أساطير النادي كونه ساهم عندما كان يلعب في صفوفه كمدافع اشتهر بتسديداته الصاروخية، باحرازه لقبه الأول في مسابقة دوري أبطال أوروبا بتسجيله هدف الفوز في نهائي عام 1992.

وقال كومان في مؤتمر صحافي عقده يوم الثلاثاء قبل مباراته المرتقبة أمام رايو فايكانو في المرحلة الحادية عشرة من الدوري: لا أعتقد أن هناك أي حل، بالنسبة لي، إنها مشكلة اجتماعية، فهم أشخاص لديهم مشكلة ثقافية، ولا يعرفون ما هي الأخلاق والقيم. لكن الأجواء على أرض الملعب، حتى عندما كنا متأخرين صفر-2، كانت بخلاف ذلك، ويجب ألا نولي الكثير من الاهتمام لهؤلاء الأشخاص.

وأردف: لم أكن خائفًا، كانت هناك لحظة قلت فيها سأخرج من الملعب، لكن الأفضل أنني لم أفعل ذلك. أتفهم أن الناس ليسوا سعداء، لكنك لا تتوقع ذلك.

وزادت الهزيمة أمام ريال من مصائب برشلونة المتراجع للمركز التاسع في الترتيب مع 15 نقطة، ليتأخر بفارق 6 نقاط عن ريال سوسييداد المتصدر، ولكن مع مباراة أقل للنادي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دراسة تكشف بيانات خطيرة حول مستقبل بيتكوين.. هؤلاء يتحكمون بها دراسة تكشف بيانات خطيرة حول مستقبل بيتكوين.. هؤلاء يتحكمون بها
بينهم إيلون ماسك.. جدل كبير حول خطر يهدد الاقتصاد العالمي بينهم إيلون ماسك.. جدل كبير حول خطر يهدد الاقتصاد العالمي
الأكثر قراءة
إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين
قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي
الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال
بعد أيام معدودة.. انتبه بعد أيام معدودة.. انتبه "واتساب" سيتوقف عن هذه الأجهزة!
من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها
بعد التلويح بأزمة خانقة.. أردوغان يتراجع عن طرد السفراء بعد التلويح بأزمة خانقة.. أردوغان يتراجع عن طرد السفراء
قبل أن تذهب
العراق يلوح بمحكمة العدل الدولية ضد إيران لسرقتها مياهه
العراق يلوح بمحكمة العدل الدولية ضد إيران لسرقتها مياهه
اكتشف المزيد