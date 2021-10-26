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مساعد كلوب: "الفيديو" حما كيتا من "عنف" بوغبا

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بوغبا مانشستر يونايتد كيتا ليفربول
الفرنسي بول بوغبا خرج مطروداً من مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

مساعد كلوب: "الفيديو" حما كيتا من "عنف" بوغبا

مانشستر - رويترز

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كشف بيب ليندرز مساعد مدرب ليفربول يوم الثلاثاء، أن تقنية حكم الفيديو المساعد ساعدت في حماية لاعب الوسط الغني نابي كيتا بعد تدخل عنيف من بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد في مباراة الفريقين التي انتهت لمصلحة فريقه 5-0.

وقال ليندرز قبل مواجهة برستون نورث إند في كأس الرابطة الأربعاء إن لاعب الوسط نابي كيتا نجا من إصابة خطيرة بعد تدخل عنيف من بول بوغبا لاعب يونايتد حصل بسببها الدولي الفرنسي على بطاقة حمراء.

وقال ليندرز للصحافيين: بالنسبة لكيتا أشعر بامتنان شديد لتقنية الفيديو التي تساعد في حماية اللاعبين، ربما في بعض الأحيان لا تعجبنا بعض القرارات التي يتخذها حكم الفيديو المساعد لكن التقنية صممت لحماية اللاعبين. من حسن حظ كيتا إصابته بكدمة فقط.

وقال مساعد مدرب ليفربول إن لاعب الوسط تياغو ألكانتارا يقترب من العودة بعد إصابته في ربلة الساق بينما تعافى فابينيو أيضا من مشكلة في الركبة أدت إلى استبعاده من مباراة يونايتد.

ويستضيف ليفربول منافسه برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الممتاز يوم السبت.

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