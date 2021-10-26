مهاجم نابولي أحدث ضحايا العنصرية في إيطاليا

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم الاثنين أن مهاجم نابولي الدولي النيجيري فيكتور أوسيمن كان ضحية هتافات عنصرية من قبل جماهير روما خلال مباراته أمام ضيفه والتي انتهت بالتعادل السلبي على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، وذلك ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري المحلي الأحد.



وأفادت الرابطة في بيان: إثر الهتافات التمييزية ذات الطابع العنصري التي استهدفت اللاعب فيكتور أوسيمن، فقد قرر القاضي الرياضي في الرابطة إجراء تحقيقات إضافية، كلف بها المدعي العام للاتحاد المحلي للعبة، لتحديد بالتفصيل مدة ومدى هذه الهتافات.



وعادت الهتافات العنصرية والمسيئة للاعبين والتي تكررت مراراً في الأعوام السابقة، إلى الملاعب الإيطالية منذ بداية الموسم الجديد، وذلك تزامناً مع عودة الجماهير إلى الملاعب بعد غياب دام قرابة عام على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا.



وكان أبرز ضحايا هذه الهتافات في الأسابيع الأخيرة حارس مرمى ميلان الدولي الفرنسي مايك مينيان وزميله ومواطنه لاعب الوسط تيموي باكايوكو، ومدافع نابولي السنغالي كاليدو كوليبالي.



ومع تفاقم الوضع، أقرّ قائد ومدافع منتخب إيطاليا ويوفنتوس جورجيو كيليني في مطلع أكتوبر الحالي انه يشعر بـ "العار" بعد الإهانات التي تعرض لها كوليبالي في فلورنسا.

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