أرسنال وتشيلسي يتأهلان في كأس الرابطة

تأهل أرسنال وتشيلسي إلى دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بعد أن حقق كلاهما الفوز على ملعبه يوم الثلاثاء في دور الستة عشر.



وفاز أرسنال على ضيفه ليدز يونايتد 2 -صفر كما تغلب تشيلسي على ضيفه ساوثهامبتون 4 -3 بركلات الجزاء الترجيحية.

وعلى استاد الإمارات حسم أرسنال فوزه على ليدز يونايتد بهدفي كالوم تشامبيرز وإدوارد نيكيتاه في الدقيقتين 55 و69.

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وفي المقابل، وعلى ملعب ستامفورد بريدج تقدم الألماني كاي هافيرتز بهدف لتشيلسي في الدقيقة 44 لكن آدمز أدرك التعادل لساوثهامبتون في الدقيقة 47.



وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لمثله ليتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيح التي ابتسمت في النهاية لصالح تشيلسي.