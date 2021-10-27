أسطورة ألمانيا: ليفربول سيحرم صلاح من الكرة الذهبية

يعتقد لوثر ماثيوس أسطورة منتخب ألمانيا، أن مستويات نادي ليفربول المتأرجحة في فترة الربيع من العام الجاري، قد تحرم نجمه المصري محمد صلاح من الفوز بجائزة الكرة الذهبية للعام الجاري.

وبات محمد صلاح مرشحاً قوياً ليكون أفضل لاعب في العالم، إذ ظهر بشكل رائع خلال الموسم الحالي، مسجلاً في 10 مباريات متتالية لفريقه ليفربول وآخرها "هاتريك" تاريخي في مرمى مانشستر يونايتد، ما دعا مدربه يورغن كلوب إلى وصفه بأفضل لاعب في العالم حالياً.

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وكتب ماثيوس في عموده الصحافي الذي نشره موقع شبكة "سكاي سبورتس" بنسخته الألمانية: ما قدمه محمد صلاح في بضعة أشهر يعتبر شيئاً رائعاً، وربما يساعده ذلك على الفوز بالكرة الذهبية، لكن ما قد يؤثر على حظوظ اللاعب المصري هو تراجع مستويات ليفربول خلال فترة الربيع من العام الجاري، إذ واجه الفريق مشاكل كبيرة، وفي المقابل على سبيل المثال جورجينيو لعب دوراً رئيسياً بالفوز في بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس أوروبا مع تشيلسي وإيطاليا على التوالي.



ويتنافس صلاح مع ليونيل ميسي الحائز على بطولة كوبا أميركا مع منتخب الأرجنتين الصيف الماضي، والإيطالي جورجينيو الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي الإنجليزي وكأس أوروبا مع منتخب إيطاليا، وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الذي حطم رقم الأسطورة الراحل جيرد مولر في عدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحد، مساعداً بايرن على الفوز ببطولة الدوري الألماني.