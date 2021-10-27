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المحكمة توقف تنفيذ حكم حبس مدافع بايرن

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هيرنانديز بايرن
هيرنانديز اعتدى على صديقته في فبراير 2017

المحكمة توقف تنفيذ حكم حبس مدافع بايرن

ميونخ - رويترز

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أعلنت محكمة في مدريد في بيان يوم الأربعاء، أنها أوقفت تنفيذ الحُكم السابق بحبس لوكا هيرنانديز مدافع بايرن ميونخ ومنتخب فرنسا لمدة ستة أشهر بعد مخالفة قرار محكمة وعقب إدانته بالعنف المنزلي ضد شريكته في 2017.

وقالت المحكمة، إنها قررت إيقاف تنفيذ الحُكم لمدة أربع سنوات طالما لم يرتكب اللاعب أي خطأ جديد خلال تلك الفترة، ويتضمن ذلك غرامة قدرها 96 ألف يورو.

وحُكم على الدولي الفرنسي بقضاء 31 يوما في خدمة المجتمع بتهمة الاعتداء على صديقته آنذاك في فبراير 2017، عندما كان لاعبا في أتلتيكو مدريد.

وأصدرت المحكمة حكما يمنع هيرنانديز من الوجود على بُعد 500 متر من صديقته، وفرضت على شريكته قضاء نفس الفترة في خدمة المجتمع.

وتزوج هيرنانديز لاحقا بصديقته، وألقي القبض عليه في يونيو 2017 عقب مخالفته قرار المحكمة بعد وصوله معها إلى إسبانيا عقب قضاء شهر العسل.

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