بيع جميع تذاكر مباراة لايبزيغ وباريس خلال ساعات

أعلن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم الأربعاء أنه انتهى من بيع جميع تذاكر مباراته المقررة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا خلال ساعات من طرحها.

وأوضح لايبزيغ أن المباراة المقررة على ملعبه ستشهد حضور أكثر من 40 ألف مشجع.

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وجاء ذلك بعد أن أعلن لايبزيغ في وقت سابق أنه لن يسمح بحضور المشجعين البالغين إلى الاستاد، إلا بتقديم ما يثبت التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو التعافي من العدوى، بالاتفاق مع السلطات الصحية المحلية، وذلك من أجل التمكن من اللعب وسط حضور جماهيري بكامل سعة المدرجات.