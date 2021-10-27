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هيبي الصيني يوقف نشاطه.. ويبحث عن مستثمر

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هيبي ماسكيرانو
الأرجنتيني ماسكيرانو أبرز من لعب للفريق قبل اعتزاله كرة القدم

هيبي الصيني يوقف نشاطه.. ويبحث عن مستثمر

بكين - رويترز

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بات هيبي الصيني قريبا من أن يصبح النادي الثاني في بلاده من الدوري الممتاز لكرة القدم يغلق أبوابه هذا العام بعدما أعلن إيقاف نشاطه يوم الثلاثاء، إذ أصدر بياناً قال فيه إن نشاطه لن يستمر حتى يجد مستثمرا جديدا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن هيبي قوله في بيان: بالنظر إلى توقف النشاط عمليا، قرر النادي أنه بدءا من تاريخ 26 أكتوبر 2021 إيقاف نشاطه ومنح أجازة لموظفيه".

وكان جيانغسو، بطل الصين العام الماضي، أوقف نشاطه في مارس بعدما أعلنت مؤسسة سونينغ المالكة النادي وقف تمويلها.

وكان هيبي من أكثر أندية الصين إنفاقا في السنوات الماضية وضم لاعبين مثل الثنائي الأرجنتيني إيزيكيل لافيتزي وخافيير ماسكيرانو، كما تولى مانويل بليغريني، مدرب مانشستر سيتي وريال مدريد السابق، المسؤولية خلال الفترة 2016-2018.

ورغم الإنفاق الضخم، حقق هيبي نجاحا محدودا داخل الملعب وكانت أفضل نتيجة له عندما احتل المركز الرابع في 2017.

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