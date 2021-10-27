وزير داخلية ألمانيا يحث كيميتش على التطعيم ضد كورونا

حث وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر يوم الأربعاء، اللاعب الدولي الألماني جوشوا كيميتش، نجم فريق بايرن ميونخ على التطعيم ضد فيروس كورونا، مشددا على أن ذلك سيشجع الآخرين أيضا على تلقي اللقاح.

وصرح كيميتش يوم السبت الماضي بأنه لم يتلق اللقاح بعد، معربا عن تخوفه بشأن الآثار المحتملة للتطعيم على المدى الطويل، لكنه لم يستبعد أن يتم تطعيمه مستقبلا.

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وأعرب البعض عن تفهمهم لموقف كيميتش (26 عاماً) الذي تعرض أيضا لانتقادات بسبب هذا الموقف.

تواصل زيهوفر، الذي تضم حقيبته الوزارية الرياضة أيضا، مع كيميتش، عبر "شبكة بيلد – تي في" إذ وصف التطعيم بأنه السلاح الأكثر فاعلية ضد الوباء.



ووجه زيهوفر حديثه لكيميتش قائلا: فكر في الأمر مرة أخرى واحصل على لقاح! أنت شخصية ونموذج يحتذى به. إذا تلقيت التطعيم، سيقول الآخرون سنفعل ذلك أيضًا.



والتطعيم ليس إلزاميا في ألمانيا لكن دوري كرة القدم الألماني والأندية بما في ذلك بايرن يشجع اللاعبين على القيام بذلك.