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وست هام ينال الضوء الأخضر لتوسعة ملعبه

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وست هام جماهير
سعة الملعب الحالية تبلغ 60 ألف متفرج

وست هام ينال الضوء الأخضر لتوسعة ملعبه

لندن - رويترز

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أعلن وست هام يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان يوم الأربعاء أنه حصل على الموافقات المطلوبة لزيادة سعة مدرجات استاد لندن بمقدار 2500 مقعد.

وتبلغ السعة الحالية 60 ألف شخص، لكن بعد التوسعة سيصبح ثاني أكبر استاد لفريق في الدوري الإنجليزي، وخلف فقط أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد.

وقالت كارين برادي نائبة رئيس وست هام : سيتيح تطبيق زيادة عدد المشجعين في يوم المباراة فرصة لعدد أكبر من مشجعينا لمتابعة فريقنا الممتع بشكل شخصي، فمنذ عودة المشجعين بشكل منتظم هذا العام، نواجه طلبا مذهلا لشراء تذاكر كل مباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وانتقل وست هام إلى استاد لندن، الذي تأسس خصيصا لأولمبياد لندن 2012، من ملعب أبتون بارك في 2016. وأكد النادي أنه يخطط
لزيادة سعة المدرجات إلى 67 ألف متفرج في السنوات القليلة المقبلة.

ويحتل وست هام المركز الرابع في الدوري برصيد 17 نقطة من تسع مباريات.

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