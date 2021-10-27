يوفنتوس يتلقى هزيمة مفاجئة أمام ساسوولو

خطف ساسوولو فوزا مفاجئا ومهما من أرض مضيفه يوفنتوس 2 -1 يوم الأربعا ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم ساسوولو في الدقيقة 44 عن طريق ديفيد فراتيسي، قبل أن يدرك الأميركي ويستون ماكيني التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 76.

مادة اعلانية

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، خطف ماكسيم لوبيز الهدف الثاني لساسولو.

ورفع ساسوولو، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي، رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع.

وعلى الجانب الأخر تجمد رصيد يوفنتوس عند 15 نقطة في المركز السابع، إذ تلقى هزيمتين هذا الموسم وجاء كلاهما على ملعبه ووسط جماهيره.